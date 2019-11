Pioggia e scirocco al mattino, libeccio nel pomeriggio: il meteo per domenica

Per la giornata di domenica 17 novembre l'Osmer prevede cielo coperto con piogge diffuse anche temporalesche, molto intense sulle Prealpi Carniche e in Carnia, forse localmente anche in pianura. Forti nevicate in montagna oltre i 2000 metri sulle Prealpi, 1600-1800 sulle Alpi. Scirocco sostenuto o temporaneamente forte sulla costa. Venti sostenuti tra sudest e nordest in pianura, forti da sud in quota. Situazione atmosferica favorevole all'acqua alta e alle mareggiate. Dalla sera attenuazione delle precipitazioni e il vento girerà a Libeccio; quota neve in calo a 1500 metri sul livello del mare.

Lunedì 18 novembre

Per il primo giorno della settimana si prevede cielo variabile con qualche isolata breve pioggia. Di notte possibili nebbie in pianura e nelle valli. Dalla sera peggioramento.

Martedì 19 novembre

Per la giornata in cui a Trieste è atteso il presidente della Repubblica Mattarella l'Osmer prevede cielo coperto con precipitazioni intense sui monti e pedemontana, abbondanti su pianura e costa, anche temporalesche. Neve oltre gli 800-1000 sulle Alpi, 1200-1500 sulle Prealpi, in rialzo nel corso della giornata con oscillazioni. Sulla costa vento da est o sud-est moderato.