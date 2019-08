Caldo e Borino, le previsioni del tempo per Ferragosto

Per la giornata di Ferragosto l'Osmer prevede su pianura e costa cielo da sereno a poco nuvoloso. Sui monti da poco nuvoloso a variabile. Sulla costa al mattino soffierà Borino e poi brezza. In montagna nel pomeriggio-sera non è escluso qualche locale rovescio temporalesco che successivamente, nella notte, potrebbe interessare anche la pianura e, forse, la costa.

Venerdì 16 agosto

Per la giornata successiva e di primo mattino è prevista qualche nube residua, poi cielo sereno. Sulla costa al mattino soffierà Borino che tenderà a girare di brezza nel pomeriggio. Nel pomeriggio in montagna possibile formazione di nuvolosità locale e forse qualche breve rovescio.

Sabato 17 agosto

Per il fine settimana in ultimo è previsto cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio in quota di velature anche spesse che a tratti potranno mascherare il sole. Temperature massime in aumento. Venti a regime di brezza.