Cielo coperto e piogge deboli, il meteo per l'inizio della settimana

Per la giornata di domani lunedì 16 dicembre l'Osmer prevede cielo in genere coperto con foschie e qualche debole pioggia o pioviggine specie verso est. Possibile tempo un po' migliore sulla fascia alpina e comunque oltre i 2000 m dove le temperature saranno piuttosto alte per la stagione.

Martedì 17 dicembre

Per il secondo giorno della settimana su pianura e zona montana avremo cielo coperto con piogge da moderate ad abbondanti, più frequenti e consistenti sulla fascia prealpina; verso la costa maggiore variabilità e piogge più sporadiche e deboli. Quota neve solo oltre i 2000 m. Soffierà vento sostenuto da sud-ovest in quota, Scirocco moderato sulla costa.

Mercoledì 18 dicembre

L'Osmer per mercoledì prevede cielo coperto con piogge moderate o abbondanti e Scirocco moderato sulla costa. Neve solo oltre i 2000 m.