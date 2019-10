Libeccio e pioggia, le previsioni del tempo per domani

Per la giornata di domani mercoledì 16 ottobre l'Osmer prevede nella notte e fino al mattino piogge anche temporalesche, intense sui monti, da moderate ad abbondanti su pianura e costa dove soffierà vento da sud sostenuto. In mattinata deciso miglioramento ad iniziare da ovest con cielo che in giornata sarà poco nuvoloso o localmente variabile; vento moderato di Libeccio sulla costa. Di notte possibili locali nebbie in pianura.

Giovedì 17 ottobre

Tempo umido con nuvolosità variabile e foschia; possibili nebbie di notte in pianura e nelle valli. Tempo migliore nel Tarvisiano.

Venerdì 18 ottobre

Cielo da variabile a nuvoloso con foschie; possibili nebbie notturne in pianura.