Weekend all'insegna del bel tempo, le previsioni per il fine settimana

Per la giornata di domani sabato 17 agosto l'Osmer prevede cielo in genere poco nuvoloso o temporaneamente variabile per il passaggio in quota di velature anche spesse che a tratti potranno mascherare il sole. Venti a regime di brezza.

Domenica 18 agosto

Per quanto riguarda la giornata di domenica si avrà cielo in prevalenza sereno su pianura e costa e sulle Alpi, poco nuvoloso sulle Prealpi per la formazione di locale nuvolosità pomeridiana. Venti a regime di brezza. Temperature in aumento.

Lunedì 19 agosto

L'inizio della prossima settimana sarà ancora all'insegna del bel tempo. Al mattino cielo sereno. Nel pomeriggio sereno su pianura e costa, variabile in montagna con probabili temporali che poi potrebbero interessare anche altre zone della regione. Farà più caldo. Venti a regime di brezza.