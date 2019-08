Cielo variabile e scirocco, le previsioni del tempo per domani

Per la giornata di domani mercoledì 7 agosto l'Osmer prevede sulla costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, in pianura variabile, sui monti nuvoloso. Dal pomeriggio saranno probabili temporali sparsi, possibili però già di notte o di prima mattina. Qualche temporale potrà essere forte. Sulla costa di pomeriggio soffierà vento da sud moderato che determinerà condizioni di afa anche in pianura.

Giovedì 8 agosto

Per giovedì invece è prevista una nuvolosità variabile con frequenti rovesci e qualche temporale. Le piogge saranno localmente anche abbondanti. Su pianura e costa soffierà vento da nord o nord-est moderato e farà più fresco.

Venerdì 9 agosto

Il fine settimana si aprirà con cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in quota. Sulla costa al mattino soffierà Borino che tenderà a girare di brezza nel pomeriggio. Temperature massime in aumento.