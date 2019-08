Borino e 33 gradi, le previsioni del tempo per l'ultimo giorno di agosto

Per l'ultimo giorno del mese di agosto l'Osmer prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso o temporaneamente variabile su pianura e costa, con Borino sulla costa. Sui monti cielo variabile con probabili rovesci e temporali locali dal pomeriggio che non si possono escludere, isolati, anche sulle zone pianeggianti.

Domenica 1 settembre

L'inizio del mese di settembre vedrà su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con caldo afoso in pianura e venti di brezza sulla costa; sui monti bel tempo al mattino, variabile con qualche rovescio o isolato temporale dal pomeriggio, che non si possono escludere, isolati, anche sulle zone pianeggianti verso sera.

Lunedì 2 settembre

Settimana lavorativa che inizia invece con nuvolosità variabile e temporali sparsi, forse anche forti, più probabili dal pomeriggio. Inizialmente avremo ancora caldo afoso su pianura e costa, dalla sera soffierà Bora forte e fresca. In serata le temperature saranno più basse rispetto alle minime previste per il primo mattino.