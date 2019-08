Tempo stabile e soleggiato, le previsioni del tempo per domani

Torna il bel tempo. Per la giornata di domani venerdì 9 agosto l'Osmer infatti prevede cielo in prevalenza sereno, salvo locali nubi basse di prima mattina nelle valli. I venti saranno a regime di brezza.

Sabato 10 agosto

Per San Lorenzo è previsto cielo in prevalenza sereno e farà più caldo specie in pianura, mentre sulla costa la brezza mitigherà leggermente le temperature ma renderà l'atmosfera afosa in serata. Possibile qualche modesto cumulo pomeridiano sui monti, dove lo zero termico salirà oltre i 5000 metri sul livello del mare.

Domenica 11 agosto

Infine le previsioni per domenica. L'Osmer prevede cielo sereno e farà molto caldo su tutta la regione. Dal pomeriggio non si esclude qualche isolato rovescio verso il Cadore. Sulla costa soffierà Borino.