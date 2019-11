Mercoledì rovesci e temporali, giovedì miglioramenti

Rovesci e temporali

Per mercoledì 6 novembre è previsto "un cielo in prevalenza nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, più frequenti sulla fascia orientale e sulla costa, alternati a qualche fase migliore. In montagna probabile qualche nevicata oltre i 1500 metri, localmente fino a 1300 m circa. In pianura e nelle valli possibile qualche nebbia di notte e al mattino".

Miglioramenti dal primo pomeriggio di giovedì

Leggeri miglioramenti, invece, per giovedì 7 novembre. Secondo l'Osmer, "di notte e al mattino probabile ancora qualche rovescio temporalesco su costa e zone orientali, in giornata miglioramento con cielo da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, da variabile a nuvoloso sui monti. Di notte possibili locali nebbie in pianura e nelle valli".

Piogge moderate venerdì

Venerdì torna la pioggia. "Ad est cielo in prevalenza nuvoloso con piogge moderate, più probabili dal pomeriggio; ad ovest cielo coperto con piogge da abbondanti ad intense, specie verso il Veneto e in particolare dalla sera. Quota neve intorno ai 1500 m circa, probabilmente a quote inferiori verso il Cadore e superiori ad est. Soffierà vento sostenuto tra est e sud-est sulla costa e sui monti, più forte e da sud dalla sera".