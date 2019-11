In arrivo tre giorni di pioggia e temporali

Pioggia e temporali

Venerdì 15 novembre, secondo Osmer, è previsto cielo coperto con piogge intense, molto intense sulle zone occidentali, specie sulle Prealpi Carniche ed in Carnia. Sulla costa, invece, al mattino le piogge saranno più attenuate e su tutte le zone possibili temporali specie dal pomeriggio-sera. Nevicate intense in quota, oltre 1600-1800 m sulle Alpi, 1800-2000 m sulle Prealpi, in serata a quote un po' più basse. Soffierà Scirocco sostenuto sulla costa, specie al pomeriggio, in rotazione a Libeccio in serata e vento da sud sostenuto anche in quota. Condizioni favorevoli alle mareggiate e all'acqua alta.

Dal pomeriggio piogge abbondanti

Sempre secondo Osmer, sabato 16 novembre cielo in prevalenza coperto, ma al mattino sarà probabile tempo più stabile con bassa probabilità di precipitazioni, mentre dal pomeriggio piogge da moderate ad abbondanti, forse anche temporalesche in serata su pianura e costa. Sui monti nevicate oltre 1200-1400 m circa. Sulla costa probabilmente soffierà vento da est o nord-est moderato dal pomeriggio.

Piogge abbondanti

Domenica 17 novembre: nella notte ed al mattino saranno probabili piogge abbondanti o intense, anche temporalesche e nevicate abbondanti sui monti oltre i 1200-1400 m circa, dal pomeriggio probabile miglioramento.