Cielo coperto al mattino, in prevalenza sereno dal pomeriggio

Martedì 2 gennaio

Al mattino cielo ancora coperto da velature anche spesse che in giornata lasceranno posto al sole a partire da ovest. Nel pomeriggio prevalenza di sereno. In serata possibili nebbie.

Mercoledì 3 gennaio

Cielo da variabile a nuvoloso; sui monti dal pomeriggio sera possibili deboli nevicate con quota neve oltre i 500 m circa. In serata qualche debole pioggia sparsa sarà possibile anche su pianura e costa. Nel pomeriggio sulla costa soffierà vento di Libeccio moderato, poi venti da nord, più sostenuti in quota.

Giovedì 4 gennaio

Al mattino poco nuvoloso e freddo. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità. Possibile qualche debole precipitazione più probabile sui monti.

Venerdì 5 gennaio

Tempo umido con cielo nuvoloso o coperto si bassa pianura e costa, variabile o nuvoloso in montagna. Sulle zone orientali possibili deboli precipitazioni, in estensione alle altre zone dalla sera. Lo zero termico si porterà sui 2000 metri circa con inversioni al mattino.