Tempo variabile, le previsioni per il Giorno della Memoria

Per la giornata di domani lunedì 27 gennaio l'Osmer prevede nuvolosità variabile, con più schiarite di mattina e aumento della nuvolosità verso sera. Dalla tarda serata precipitazioni sparse. Foschie e banchi di nebbia di notte e di mattina in pianura.

Martedì 28 gennaio

Cielo coperto con piogge sparse, più deboli a ovest, più abbondanti a est. Foschie. Neve sui monti inizialmente oltre i 600 m circa, in successivo rialzo fin verso i 1000 m. Sulla costa soffierà Libeccio moderato.

Mercoledì 29 gennaio

Infine per la giornata di mercoledì si avrà cielo variabile sulle Alpi, in genere poco nuvoloso sulle altre zone. Venti nordoccidentali in quota. Banchi di nebbia di primo mattino in pianura.