Pioggia al mattino, miglioramento in giornata: le previsioni per giovedì

Pioggia al mattino

Per giovedì 7 novembre, è previsto su costa e zone orientali ancora qualche rovescio nella notte e al mattino, in giornata miglioramento con cielo da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, da variabile a nuvoloso sui monti. Di notte possibili locali nebbie in pianura e nelle valli.

Piogge diffuse e temporali

Secondo Osmer, venerdì 8 probabilmente avremo cielo coperto con piogge diffuse e temporali. Precipitazioni molto intense a ovest, specie sulle Prealpi Carniche. Quota neve a 1800 metri circa, temporaneamente fino a 1200 sulle Alpi. Sulla costa ci saranno lunghe fasi senza pioggia e soffierà Scirocco sostenuto specie in serata quando girerà a Libeccio. Possibili mareggiate sulle coste esposte. Vento sostenuto da sud in quota. Evoluzione parzialmente incerta.

Ancora rovesci e temporali

Nuvolosità variabile con più nubi sui monti per sabato 9 novembre. Possibile qualche rovescio o temporale sparso, più probabile sulla fascia orientale, sulle Prealpi e sulla costa. Sulla costa al mattino soffierà Libeccio moderato in attenuazione. Di notte possibili nebbie in pianura e nelle valli .