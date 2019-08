Sole e brezza sulla costa, il tempo previsto per domani

Un sabato all'insegna del bel tempo. Per la giornata di domani infatti l'Osmer prevede cielo in prevalenza sereno e farà più caldo specie in pianura, mentre sulla costa la brezza mitigherà leggermente le temperature ma renderà l'atmosfera più afosa in serata. Possibili locali annuvolamenti pomeridiani sui monti e non si esclude qualche isolato rovescio o temporale verso il Cadore. Lo zero termico salirà oltre i 5000 metri sul livello del mare.

Domenica 11 agosto

Domenica è previsto cielo in prevalenza sereno, salvo qualche annuvolamento pomeridiano sui monti. Farà decisamente caldo con Borino sulla costa al mattino, probabile brezza dal pomeriggio con afa in serata su pianura e costa.

Lunedì 12 agosto

Per il primo giorno della settimana infine è previsto cielo sereno e caldo afoso. Dal pomeriggio non si esclude qualche isolato temporale verso il Cadore.