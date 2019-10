Arriva la pioggia, le previsioni per martedì 29 ottobre 2019

martedì 29 ottobre - Cielo coperto con piogge in genere deboli o moderate, probabilmente più abbondanti sulla costa dove soffierà Bora moderata al mattino, sostenuta dal pomeriggio. Temperature massime in diminuzione e zero termico in calo a 2000 m circa nella notte quando la Bora, sulla costa, potrà essere forte.

mercoledì 30 ottobre - Cielo da variabile a nuvoloso con Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. Possibile qualche debole precipitazione, più probabile sui monti; quota neve attorno ai 1000 m circa. In serata maggiori rasserenamenti e temperature in deciso calo in pianura.

giovedì 31 ottobre - Cielo in genere poco nuvoloso con Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa; maggiore nuvolosità probabilmente al mattino su Tarvisiano e Prealpi Carniche.