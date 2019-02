Cielo poco nuvoloso: le previsioni per sabato 17 febbraio 2019

sabato 16 febbraio - Cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature ad alta quota; locali gelate notturne in pianura e temperature diurne miti a tutte le quote. In serata possibili foschie o banchi di nebbia su bassa pianura e zona lagunare.

domenica 17 febbraio - Su alta pianura, monti e zone collinari cielo sereno con atmosfera secca e molto mite di giorno; su bassa pianura e costa, specie la fascia lagunare, probabili nebbie notturne e nubi basse.

lunedì 18 febbraio - Su alta pianura e zone montana e collinare sereno, secco e mite. Su bassa pianura e costa nebbie o nubi basse notturne che potrebbero persistere in parte anche di giorno, con temperature più basse.