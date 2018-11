Cielo sereno e Bora: le previsioni per venerdì 16 novembre 2018

venerdì 16 novembre - Cielo in prevalenza sereno con Bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, possibili raffiche anche forti, specie nelle ore notturne ed al mattino. Sul Tarvisiano probabile ristagno di nubi basse. Inizierà ad essere un po' più freddo, specie in serata, con zero termico a 1400 m circa.

sabato 17 novembre - Cielo in prevalenza sereno con Bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, possibili raffiche anche forti, specie nelle ore notturne ed al mattino. Sul Tarvisiano al mattino sarà probabile il ristagno di nubi basse e forse anche un po' di nevischio, poi schiarite. Zero termico a 1200 m circa.

domenica 18 novembre - Cielo sereno o poco nuvoloso, con Bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. Gelate notturne, oltre che in montagna, probabilmente anche in pianura.