Cielo nuvoloso: le previsioni per sabato 2 marzo 2019

sabato 2 marzo - Cielo in prevalenza poco nuvoloso; su pianura, costa e sul mare sarà possibile la formazione di foschie e nebbie nelle ore notturne, ma che potrebbero persistere poi anche durante il giorno, specie sulla bassa pianura e sulla laguna. Sulla zona montana in giornata sarà probabile cielo variabile. Zero termico a 1800 m circa.

domenica 3 marzo - Cielo da poco nuvoloso a variabile; su pianura, costa e sul mare sarà possibile la formazione di foschie e nebbie nelle ore notturne, ma che potrebbero persistere poi anche durante il giorno, specie sulla bassa pianura e sulla laguna. Zero termico intorno a 2000 m circa, con inversione termica nelle ore notturne.

lunedì 4 marzo - Al mattino probabilmente cielo da poco nuvoloso a variabile, poi peggioramento, specie verso sera, con piogge moderate su pianura e costa e neve in montagna oltre i 1000-1200 m circa. Possibili foschie o nebbie notturne in pianura. In serata soffierà vento da sud o sud-ovest moderato sulla costa.

meteo Osmer