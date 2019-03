Cielo sereno: le previsioni per mercoledì 20 marzo 2019

mercoledì 20 marzo - Su tutta la regione cielo sereno con atmosfera asciutta. Soffierà vento da nord-est moderato in pianura, Bora sostenuta sulla costa.

giovedì 21 marzo - Cielo in prevalenza sereno. Di mattina soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, in calo dal pomeriggio. Possibili locali gelate notturne in pianura, mentre le temperature massime saranno in aumento e lo zero termico salirà in giornata da 1500 a 3000 metri.

venerdì 22 marzo - Cielo in prevalenza sereno con Borino sulla costa di mattina, brezza in giornata. Zero termico a 3000 con marcata escursione termica in pianura e nelle valli e temperature diurne piuttosto miti.

Previsioni meteo Osmer