Torna la Bora: le previsioni per mercoledì 28 novembre 2018

mercoledì 28 novembre - Cielo da sereno a poco nuvoloso per qualche velatura sulle zone orientali. Sulla costa soffierà Bora da sostenuta a temporaneamente forte. Vento da nordest moderato anche in quota. Possibili locali gelate in pianura.

giovedì 29 novembre - Bel tempo con cielo sereno. Sulla costa soffierà Bora sostenuta al mattino in attenuazione nel corso della giornata.Temperature in diminuzione con gelate di notte in pianura e forse anche su qualche zona della costa. Inversione termica in montagna. Verso sera giungeranno nubi in quota da ovest.

venerdì 30 novembre - Cielo variabile o nuvoloso per velature in quota che a tratti potranno mascherare completamente il sole. Sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione. Giornata piuttosto fredda per il periodo. Nella notte cielo coperto e forse qualche debole precipitazione sparsa.