Al mattino cielo nuvoloso, nel pomeriggio possibili rovesci temporaleschi

domenica 1 aprile Sulla regione condizioni di variabilità: nella prima parte del mattino cielo nuvoloso, poi probabili schiarite, ma nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci temporaleschi, specie sulla fascia orientale, con neve oltre i 1000 m circa. Nelle ore notturne possibile formazione di foschia o banchi di nebbia in pianura.

lunedì 2 aprile Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso e farà piuttosto fresco, con possibili foschie o banchi di nebbia in pianura; in giornata cielo variabile per la probabile formazione di nuvolosità a quote medio-alte. Sulla costa vento debole o moderato da sud-ovest. Zero termico a 1600 m circa.

martedì 3 aprile Su bassa pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, da variabile a nuvoloso sulle altre zone. Venti a regime di brezza