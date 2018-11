Cielo variabile: le previsioni per sabato 1 dicembre 2018

sabato 1 dicembre - Di primo mattino nuvoloso, poi cielo in genere sereno o poco nuvoloso con maggiore variabilità sulla costa e sulle zone orientali. Venti deboli di brezza.

domenica 2 dicembre - Sui monti cielo da poco nuvoloso a variabile per velature, specie dal pomeriggio. Su pianura e costa cielo in genere nuvoloso o coperto per nubi basse che a tratti potrebbero dare qualche pioviggine sulla costa. Venti deboli.

lunedì 3 dicembre - Nella notte sulla costa possibile qualche debole pioggia sparsa. Poi sui monti poco nuvoloso, in pianura da variabile a nuvoloso, sulla costa coperto per nubi basse.