Meteo Trieste: le previsioni per venerdì 1 giugno 2018

venerdì 1 giugno- Previsione incerta: possibile qualche temporale, più probabile sui monti e nel pomeriggio ma non escluso anche su pianura e costa e al mattino. Cielo in genere poco nuvoloso o variabile.

sabato 2 giugno - Cielo in prevalenza sereno sulla costa con venti di brezza, specie nel pomeriggio; in pianura in genere poco nuvoloso, sui monti al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali sparsi.

domenica 3 giugno - Cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti dove saranno più probabili locali rovesci e qualche temporale, specie nel pomeriggio; possibili comunque, isolati, anche in pianura