Cielo nuvoloso e deboli piogge: le previsioni per venerdì 1 marzo 2019

venerdì 1 marzo - Su tutta la regione al mattino poco nuvoloso, poi nuvolosità variabile, probabilmente più consistente su bassa pianura e costa, zone dove saranno più probabili delle piogge sparse, in genere deboli e di breve durata, ma non sono esclusi anche dei locali rovesci o temporali. Zero termico in calo, intorno a 2000 m circa e sui monti saranno possibili delle deboli nevicate oltre 1300 m circa, specie sulla cresta carnica. Su pianura e costa possibili foschie.

sabato 2 marzo - Cielo poco nuvoloso; su pianura, costa e sul mare sarà probabile la formazione di foschie e nebbie nelle ore notturne, ma che potrebbero persistere poi anche durante il giorno, specie sulla bassa pianura e sulla laguna. Zero termico a 1800 m circa, con inversione termica a fondovalle nelle ore notturne.

domenica 3 marzo - Cielo in prevalenza poco nuvoloso. Su pianura e costa saranno possibili foschie o nebbie notturne, che potrebbero permanere però anche durante il giorno, specie sulla bassa pianura e sul mare. Zero termico a 2200 m circa, con inversioni notturne.