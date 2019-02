Pioggia in arrivo: le previsioni per domenica 10 febbraio 2019

domenica 10 febbraio - Cielo da nuvoloso a coperto e specie sulla fascia orientale saranno possibili già al mattino precipitazioni sparse, in genere deboli, con foschia, mentre sulla fascia occidentale e sui monti in quota sarà probabile nuvolosità meno consistente. Dal pomeriggio-sera e soprattutto nella notte peggioramento con piogge più estese e un po' più abbondanti, specie ad est. In montagna nevicate, inizialmente oltre 600-800 m di quota circa, poi probabilmente in innalzamento fino a 1000 m circa, in nottata nuovamente in calo. Sulla costa soffierà Libeccio moderato, sostenuto nella notte.

lunedì 11 febbraio - Nella notte e nelle prime ore del mattino piogge residue, anche abbondanti ad est, possibili rovesci temporaleschi e nevicate in montagna fino a 600 m circa. In mattinata rapido miglioramento con cielo inizialmente variabile, poi poco nuvoloso. Sui monti in quota soffierà vento da nord o nord-ovest da sostenuto a forte.

martedì 12 febbraio - Sui monti cielo poco nuvoloso, in quota soffierà vento da sostenuto a forte da nord o nord-ovest e farà piuttosto freddo. Sulle altre zone cielo in prevalenza sereno.