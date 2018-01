mercoledì 10 gennaio - Nella notte e nelle prime ore del mattino possibili precipitazioni residue sulla fascia orientale. In giornata sulla zona montana in prevalenza poco nuvoloso, su pianura e costa cielo variabile con possibile formazione di foschie e nebbie notturne, più probabili sulla bassa pianura.

giovedì 11 gennaio - Nella notte ed al mattino possibile formazione di foschia o nebbia in pianura, specie sulle zone occidentali; in giornata cielo poco nuvoloso con Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, più sostenuta in serata. Sul Tarvisiano sarà probabile cielo nuvoloso per il ristagno di nubi basse.

venerdì 12 gennaio - Cielo in prevalenza nuvoloso con Bora da moderata a sostenuta sulla costa. Sul Tarvisiano possibili deboli nevicate fino a fondovalle.