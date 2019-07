Bora: le previsioni per mercoledì 10 luglio 2019

mercoledì 10 luglio - Di primo mattino sarà possibile cielo variabile, specie sulla fascia costiera orientale, poi cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio, sulla zona montana, possibile formazione di modesta nuvolosità, specie sulle creste. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà Bora, inizialmente anche sostenuta, poi moderata.

giovedì 11 luglio - Cielo in genere variabile. Nel pomeriggio ed in serata in montagna sarà probabile qualche isolato rovescio o temporale che poi potrebbe interessare anche altre zone. Sulla costa soffierà brezza anche sostenuta di pomeriggio e saranno possibili tratti più soleggiati.

venerdì 12 luglio - Cielo variabile con probabili rovesci e temporali sparsi, specie sulla zona montana e di pomeriggio. Sulla costa vento da sud-est debole o moderato.

previsioni osmer