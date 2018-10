Cielo sereno, borino sulla costa: le previsioni per mercoledì 10 ottobre 2018

mercoledì 10 ottobre - Cielo in genere sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sui monti. Su bassa e costa soffierà Borino.

giovedì 11 ottobre - Sulla costa cielo in genere sereno con Borino al mattino e brezza nel pomeriggio. In pianura e sui monti cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio sera per velature da ovest.

venerdì 12 ottobre - Cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura al mattino. Sulla costa soffierà Borino di primo mattino e nuovamente in serata, brezza nel pomeriggio.