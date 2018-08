Meteo Trieste: le previsioni per sabato 11 agosto 2018

sabato 11 agosto- Nella notte e fino alle prime ore possibili rovesci e temporali sparsi, forse anche forti. Al mattino variabilità con Bora moderata su pianura e costa in attenuazione nelle ore centrali. Nel pomeriggio sarà possibile ancora qualche locale pioggia o temporale più probabile sulle Prealpi e in pianura. In serata tempo più stabile. Calerà il caldo e l'afa.

domenica 12 agosto- Cielo in genere sereno su pianura e costa, variabile in montagna per locale formazione di nuvolosità pomeridiana. Al mattino Bora moderata sulla costa, poi brezza. Temperature nuovamente in aumento ma con aria più secca

lunedì 13 agosto - Su pianura e costa cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio con brezza sostenuta. Sui monti sereno al mattino variabile nel pomeriggio con la possibilità di qualche temporale, più probabile inizialmente su Alpi e Prealpi Carniche e poi verso sera anche sulle altre zone.