domenica 11 febbraio - Prevalenza di bel tempo con cielo in genere sereno o poco nuvoloso salvo qualche annuvolamento locale più probabile al mattino nel Tarvisiano e in giornata sulle Prealpi Carniche. Gelate notturne in pianura; sulla costa al mattino soffierà ancora Bora moderata, poi brezza. Dal pomeriggio velature ad alta quota.

lunedì 12 febbraio - Cielo coperto con nevicate deboli o moderate sulla zona montana e fascia collinare, oltre i 300 m circa, possibile formazione ghiaccio al suolo; piogge in genere deboli su pianura e costa. Dal pomeriggio sulla costa soffierà Bora moderata, più sostenuta dalla sera quando sul Carso potrebbe iniziare a nevicare.

martedì 13 febbraio- Cielo da nuvoloso a coperto con deboli nevicate sui monti, specie Alpi Giulie e probabilmente anche sul Carso. Sulle altre zone possibili deboli piogge. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, specie a Trieste. Miglioramento dalla sera.