Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 11 febbraio 2019

lunedì 11 febbraio - Nella notte e nelle prime ore del mattino precipitazioni residue, anche abbondanti ad est, saranno possibili rovesci temporaleschi e nevicate in montagna fino a 500 m circa. In mattinata rapido miglioramento con cielo inizialmente variabile, poi poco nuvoloso. Sui monti in quota soffierà vento da nord o nord-ovest sostenuto, più forte in serata.

martedì 12 febbraio - Cielo sereno o poco nuvoloso con atmosfera secca. Sui monti in quota soffierà vento da sostenuto a forte da nord o nord-ovest.

mercoledì 13 febbraio - Cielo poco nuvoloso, sui monti in quota soffierà ancora vento da sostenuto a forte da nord o nord-ovest, in calo nel corso della giornata.