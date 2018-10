Cielo sereno: le previsioni per venerdì 12 ottobre 2018

Venerdì 12 ottobre - Al mattino cielo poco nuvoloso. In giornata cielo prevalentemente sereno. Sulla costa soffierà Borino di primo mattino e nuovamente in serata, brezza nel pomeriggio.

sabato 13 ottobre - Cielo in prevalenza sereno salvo possibili nubi basse al mattino sulle Giulie. Sulla costa soffierà Bora moderata al mattino, in leggero calo nel pomeriggio.

domenica 14 ottobre - Cielo in prevalenza sereno salvo possibili nubi basse al mattino sulle Giulie. Sulla costa di primo mattino soffierà Bora moderata, in mattinata Borino in calo, mentre nel pomeriggio sarà più probabile brezza dal mare.