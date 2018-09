Meteo Trieste: le previsioni per martedì 11 settembre 2018

martedì 11 settembre- Cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio di velature ad alta quota. Farà piuttosto caldo di giorno. Brezza sulla costa.

mercoledì 12 settembre- Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo possibili velature a fine giornata. Farà ancora caldo di giorno.

giovedì 13 settembre- Cielo in genere poco nuvoloso, temporaneamente variabile. Non si esclude qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano in Carnia. Brezza sulla costa.