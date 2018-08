Mateo Trieste: le previsioni per domenica 12 agosto 2018

domenica 12 agosto- Cielo in genere sereno su pianura e costa, variabile in montagna per locale formazione di nuvolosità pomeridiana. Al mattino Bora moderata sulla costa, poi brezza.

lunedì 13 agosto - Su pianura e costa cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio con brezza sostenuta. Sui monti sereno al mattino variabile nel pomeriggio. Dal pomeriggio sera possibile peggioramento con qualche temporale inizialmente su Alpi e Prealpi Carniche e poi anche sulle altre zone della regione.

martedì 14 agosto- Cielo da variabile a nuvoloso con probabili rovesci e temporali sparsi. Possibile qualche temporale forte. Giornata più fresca