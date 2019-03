Cielo sereno: le previsioni per martedì 12 marzo 2019

martedì 12 marzo - Al mattino cielo sereno dalla costa alle Prealpi con locali gelate anche in pianura, variabile sulle creste di confine dove nella notte potrebbe anche fare qualche breve nevicata in quota. Venti moderati da nord. In giornata bel tempo. In serata probabile aumento della nuvolosità alta.

mercoledì 13 marzo - Al mattino cielo poco nuvoloso, poi aumento della nuvolosità e dal tardo pomeriggio possibili locali precipitazioni deboli o moderate, più probabili ad est. Sui monti neve debole oltre i 600 m circa. Dalla sera e di notte foschie o nebbie in pianura.

giovedì 14 marzo - Al mattino cielo in genere sereno o poco nuvoloso con possibili locali gelate notturne anche in pianura. In giornata aumento della nuvolosità a partire dalla Carnia e dalla sera in montagna sarà possibile qualche debole nevicata oltre gli 800-1000 metri circa.

meteo Osmer