Meteo Triete: le previsioni per lunedì 13 agosto 2018

lunedì 13 agosto- Al mattino cielo sereno con brezza sulla costa, nel pomeriggio da poco nuvoloso a variabile. Dal pomeriggio peggioramento con qualche temporale inizialmente su Alpi e Prealpi Carniche e poi anche sulle altre zone della regione. Possibile qualche temporale forte.

martedì 14 agosto- Cielo da variabile a nuvoloso con probabili rovesci e temporali sparsi. Possibile qualche temporale forte. Giornata più fresca. Tempo più stabile dal tardo pomeriggio sera.

mercoledì 15 agosto- Bel tempo con qualche nube residua al mattino e cielo in genere sereno o poco nuvoloso in giornata. Al mattino soffierà Bora sostenuta sulla costa, moderata in pianura, in calo durante il giorno. Temperature massime in aumento.