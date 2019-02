Cielo sereno: le previsioni per mercoledì 13 febbraio 2019

mercoledì 13 febbraio- Cielo da sereno a poco nuvoloso. Gelate notturne in pianura.

giovedì 14 febbraio - Di prima mattina possibile nuvolosità medio-alta su pianura e costa, poi sereno o poco nuvoloso ovunque. Ancora gelate notturne in pianura ma le temperature massime aumenteranno e lo zero termico salirà oltre i 2000 m.

venerdì 15 febbraio - Cielo sereno e temperature massime diurne miti a tutte le quote. Zero termico oltre i 2500 m con marcate inversioni nelle valli. Non si esclude qualche banco di nebbia sulla bassa pianura.