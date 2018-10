Torna la Bora: le previsioni per sabato 12 ottobre 2018

sabato 13 ottobre - Cielo in prevalenza sereno. Possibili nebbie al mattino in alcuni fondovalle. Sulla costa soffierà Bora moderata al mattino, in leggero calo nel pomeriggio

domenica 14 ottobre- Cielo in prevalenza sereno. Di primo mattino soffierà Borino in calo nel corso della mattinata, di pomeriggio brezza dal mare.

lunedì 15 ottobre- Cielo da sereno a poco nuvoloso per il passaggio di velature. Brezza sulla costa.