Meteo Trieste: le previsioni per San Valentino

giovedì 14 febbraio - Cielo da poco nuvoloso a variabile, con schiarite più frequenti dal pomeriggio. Gelate notturne in pianura ma le temperature massime saranno in aumento ovunque e lo zero termico si porterà intorno ai 2500 m con marcata inversione termica notturna nelle valli.

venerdì 15 febbraio - Cielo in prevalenza sereno con gelate notturne in pianura e temperature massime in ulteriore aumento ovunque. Sulla costa soffierà Borino.

sabato 16 febbraio - Cielo sereno e temperature diurne decisamente miti con marcata inversione termica nelle valli. Possibile qualche banco di nebbia notturno sulla bassa pianura.