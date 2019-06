Cielo sereno: le previsioni per venerdì 14 giugno 2019

venerdì 14 giugno - Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di qualche velatura ad alta quota. In pianura farà caldo. Venti deboli di brezza sulla costa.

sabato 15 giugno - Cielo sereno o poco nuvoloso. Farà più caldo. Brezza sulla costa.

domenica 16 giugno - Di mattina sereno. In giornata sereno e caldo afoso su pianura e costa, variabile in montagna dove non è escluso qualche isolato rovescio in serata. Dalla tarda sera potrebbe soffiare Bora.