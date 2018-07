Meteo Trieste: le previsioni per sabato 14 luglio 2018

sabato 14 luglio - Sulla costa prevalenza di cielo sereno e venti di brezza, in pianura cielo poco nuvoloso e caldo nel pomeriggio. Sui monti bel tempo al mattino mentre, dal pomeriggio, saranno probabili locali rovesci e isolati temporali che in seguito non si possono del tutto escludere anche in pianura.

domenica 15 luglio - Sulla costa prevalenza di cielo sereno e venti di brezza, in pianura cielo poco nuvoloso e caldo nel pomeriggio. Sui monti bel tempo al mattino mentre, dal pomeriggio, saranno probabili locali rovesci e isolati temporali che in seguito non si possono del tutto escludere anche in pianura.

lunedì 16 luglio - Nuvolosità variabile, più persistente sui monti, con rovesci e temporali sparsi su tutta la regione, più probabili e diffusi probabilmente dal pomeriggio, possibile qualche temporale forte.