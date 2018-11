Borino sulla costa: le previsioni per mercoledì 14 novembre 2018

mercoledì 14 novembre - Nella notte e di primo mattino possibili foschie o locali nebbie sulla pianura, in giornata cielo variabile. Sulla costa inizierà a soffiare Borino.

giovedì 15 novembre - Cielo in prevalenza poco nuvoloso con Bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, sostenuta in serata. Sul Tarvisiano, e sulle zone montane più occidentali sarà probabile cielo variabile per il ristagno di nubi basse.

venerdì 16 novembre - Cielo in prevalenza sereno con Bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, in serata anche forte sulla costa. Inizierà ad essere più fresco, soprattutto in serata. Zero termico in calo intorno a 1400 m circa, a 1000 m circa nel Tarvisiano, dove probabilmente persisteranno nubi basse.