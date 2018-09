Meteo Trieste: le previsioni per venerdì 14 settembre 2018

venerdì 14 settembre- Sui monti cielo variabile, con probabili locali rovesci o temporali dal pomeriggio. Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo temporanei annuvolamenti, più frequenti verso sera e nella notte quando sarà possibile qualche rovescio o temporale.

sabato15 settembre - Di notte e di prima mattina sarà possibile qualche rovescio o temporale specie su costa e mare, in attenuazione nel corso della mattinata. In giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso ovunque. Sui monti di pomeriggio sarà possibile qualche ulteriore isolato rovescio o temporale, possibile anche sulle zone orientali

domenica 16 settembre- Su tutta la regione cielo in genere poco nuvoloso, salvo maggiore nuvolosità sui monti. Al mattino soffierà Borino sulla costa.