Meteo Trieste: le previsioni per mercoledì 15 agosto 2018

mercoledì 15 agosto- Al mattino cielo variabile per velature ad alta quota e nubi residue sparse in spostamento verso sud. Nel pomeriggio cielo in genere sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile sui monti. Sulla costa soffierà Bora moderata. L'aria sarà più secca rispetto ai giorni precedenti.

giovedì 16 agosto - Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con Bora moderata sulla costa; sui monti e fascia orientale cielo sereno al mattino, poco nuvoloso o variabile nel pomeriggio.

venerdì 17 agosto- Sulla costa cielo in genere sereno con venti di brezza; in pianura cielo in genere poco nuvoloso e nel pomeriggio farà caldo. Sui monti sereno al mattino, variabile nel pomeriggio con la possibilità di qualche locale rovescio o isolato temporale.