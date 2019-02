Meteo Trieste: le previsioni per venerdì 15 febbraio 2019

venerdì 15 febbraio- Cielo in prevalenza sereno con gelate notturne in pianura e temperature massime in ulteriore aumento ovunque. Sulla costa soffierà Borino.

sabato 16 febbraio - Cielo sereno o poco nuvoloso con locali gelate notturne in pianura e temperature diurne miti a tutte le quote. Di mattina soffierà Borino sulla costa. In serata possibili nebbie su bassa pianura e zona lagunare.

domanica 17 febbraio - Cielo in prevalenza sereno;saranno probabili nebbie o nubi basse specie nelle ore notturne e localmente anche di giorno. Zero termico a 2800 m con marcate inversioni in valle.