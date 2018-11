Bora moderata: le previsioni per giovedì 15 novembre 2018

giovedì 15 novembre - Al mattino sarà probabile cielo sereno, da poco nuvoloso a variabile nel corso della giornata. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata, più sostenuta in serata. Sul Tarvisiano sarà probabile maggiore nuvolosità per il ristagno di nubi basse

venerdì 16 novembre - Cielo in prevalenza sereno con Bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, possibili raffiche anche forti in serata. Sul Tarvisiano probabile ristagno di nubi basse. Inizierà ad essere un po' più freddo, specie in serata, con zero termico a 1400 m circa.

sabato 17 novembre - Cielo in prevalenza sereno e sarà più freddo, soprattutto in serata. Sulla costa e zone orientali soffierà Bora sostenuta, con possibili raffiche anche forti in serata. Zero termico in ulteriore calo intorno a 1000 m circa, probabilmente fino a fondovalle nel Tarvisiano.