Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 16 luglio 2018

lunedì 16 luglio- Nuvolosità variabile, più persistente sui monti, con rovesci e temporali sparsi su tutta la regione, più diffusi probabilmente dal pomeriggio-sera e ad est. Possibile qualche temporale forte.

martedì 17 luglio- Al mattino cielo in prevalenza sereno. Dal pomeriggio formazione di nuvolosità prima sui monti e poi anche in pianura. Sulle prealpi non è escluso qualche isolato rovescio temporalesco che poi potrebbe interessare anche qualche zona di pianura