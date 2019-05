Temperature in aumento: le previsioni per giovedì 16 maggio 2019

giovedì 16 maggio - Sui monti cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche locale precipitazione, in genere debole. Su pianura e costa cielo variabile con schiarite forse più ampie sulla costa. Temperature massime in aumento.

venerdì 17 maggio - Sui monti cielo da variabile a nuvoloso con la possibilità di qualche breve pioggia locale, più probabile verso il Cadore e di pomeriggio. Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, o al più variabile, con venti di brezza.

sabato 18 maggio - Cielo da nuvoloso a coperto con piogge più frequenti e abbondanti a ovest, anche temporalesche; ad est possibile qualche schiarita.