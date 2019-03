Cielo nuvoloso: le previsioni per sabato 16 marzo 2019

sabato 16 marzo - Cielo in genere poco nuvoloso o variabile sia per il passaggio di velature sia per la formazione di nuvolosità locale. Di notte probabili foschie e possibili nebbie in pianura e lungo la costa.

domenica 17 marzo - Di notte e al mattino possibili foschie o nebbie sulla bassa pianura. In giornata cielo in prevalenza nuvoloso con maggiori possibilità di schiarite sulle Alpi, in quota e sulla costa. Sulla fascia prealpina nel pomeriggio possibile qualche pioggia sparsa che dalla sera sarà più continua ed interesserà anche il resto della montagna e la pianura. Sulla costa soffierà vento dal mare moderato.

lunedì 18 marzo - Cielo coperto con piogge da abbondanti ad intense e consistenti nevicate; quota neve in calo fino a 500 m circa sulle Alpi e 700 m Prealpi. Sulla costa soffierà Scirocco moderato al mattino, Bora sostenuta dal pomeriggio. Vento da nord o nord-est moderato anche in pianura.