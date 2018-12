Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 17 dicembre

lunedì 17 dicembre - Nelle prime ore del mattino, seppure con bassa probabilità, saranno possibili deboli precipitazioni, specie su bassa pianura, costa e Carso, con neve probabilmente oltre i 100-200 m circa di quota, non esclusa però anche a quote più basse e sarà comunque possibile la formazione di ghiaccio al suolo. In giornata cielo in prevalenza nuvoloso, miglioramento verso sera. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata.

martedì 18 dicembre - Cielo sereno, sulla costa e sulle zone orientali soffierà Borino. Possibile formazione di nubi basse al mattino sul Tarvisiano.

mercoledì 19 dicembre - Cielo variabile al mattino, nuvoloso al pomeriggio, con possibili foschie sulla bassa pianura.